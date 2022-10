Pferde Foto: Hannes Albert/dpa/Symbolbild up-down up-down Forschung Erst die Kuh- dann die Pferdebrille bei Lüneburg entwickelt Von dpa | 21.10.2022, 07:16 Uhr

Pferde sind viel geräuschempfindlicher als Menschen, dafür können sie nicht so scharf sehen. Ihr Blickfeld ist aber deutlich größer. Um sich in die Sicht der Tiere hineinzufühlen, entwickelt ein Ingenieur bei Lüneburg eine spezielle Virtual-Reality-Brille. „Ein Gewitter haben die schon längst erkannt, da haben wir den Wetterbericht noch gar nicht verstanden“, sagte Benito Weise vom Landwirtschaftlichen Bildungszentrum (LBZ) Echem im Landkreis Lüneburg. Er bastelt noch an einer akustischen Ergänzung für die technisch anspruchsvolle Brille.