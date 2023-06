Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Ersatzteillager von Maschinenfabrik steht in Flammen Von dpa | 05.06.2023, 18:55 Uhr

Auf dem Gelände einer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen in Spelle (Landkreis Emsland) ist am späten Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein rund 1000 Quadratmeter großes Ersatzteillager mit Motoren und Plastikteilen sei aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer sei unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt.