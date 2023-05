Brothersteller Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Lebensmittel Erneuter Warnstreik-Aufruf beim Brothersteller Harry Von dpa | 08.05.2023, 08:08 Uhr

Beim Brothersteller Harry hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag zu einem Warnstreik im Werk Hannover aufgerufen. Sie will damit ein besseres Ergebnis in der laufenden Tarifrunde herausholen. Die Beschäftigten sollen zwischen 9.00 und 17.00 Uhr ihre Arbeit niederlegen, wie die NGG ankündigte. Ihr Ziel ist eine Entgeltsteigerung um zwölf Prozent beziehungsweise von wenigstens 400 Euro mehr pro Monat.