Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Großeinsatz Erneuter Schlag gegen Anlagebetrug in Millionenhöhe Von dpa | 12.04.2023, 15:30 Uhr

Nach jahrelangen Ermittlungen zu millionenschwerem Anlagebetrug ist ein Fahnderteam erneut in vier Staaten gegen Verdächtige vorgegangen. Fünf Beschuldigte seien dabei festgenommen worden, teilte die Braunschweiger Polizei am Mittwoch mit. Die Cybercrime-Experten aus Niedersachsen waren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Göttingen in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol bereits am 22. März ausgerückt, wie die Ermittler aus taktischen Gründen erst jetzt bekanntgaben.