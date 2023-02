Pressekonferenz zum Dialogforum «Weidetierhaltung und Wolf» Foto: Marco Rauch/dpa up-down up-down Umwelt Erneuter Dialog zu Weidetierhaltung und Wolf gestartet Von dpa | 02.02.2023, 16:02 Uhr

Niedersachsens Landesregierung hat einen erneuten Dialog zum Umgang der Weidetierhalter mit Wölfen gestartet. Nach längerer Zeit kam es wieder zum Austausch zwischen Politik, Tierhaltern, Naturschutzverbänden, Kommunen und der Landwirtschaft, wie das Landwirtschafts- und das Umweltministerium in Hannover am Donnerstag mitteilten. So soll es mehrere Arbeitsgruppen geben, die sich beispielsweise mit den Themen Herdenschutz oder Wolfsmanagement beschäftigen sollen.