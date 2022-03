Volkswagen FOTO: Julian Stratenschulte Kriminalität Erneute Zwangspause im Diesel-Prozess gegen Ex-VW-Manager Von dpa | 29.03.2022, 14:26 Uhr | Update vor 35 Min.

Der Diesel-Strafprozess gegen vier frühere Führungskräfte von Volkswagen wird erst nach Ostern fortgesetzt. Wegen der Corona-Erkrankung eines Beteiligten wurden zwei Verhandlungstermine für diese Woche aufgehoben, wie das Landgericht Braunschweig am Dienstag mitteilte. Die Beweisaufnahme in dem Betrugsverfahren soll demnach am 19. April fortgesetzt werden.