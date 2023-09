Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Sulingen im Landkreis Diepholz prüft die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen. Einem Polizeisprecher zufolge griff am frühen Dienstagmorgen ein 42 Jahre alter Mann vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen eine 30 Jahre alte Frau an und verletzte sie mit einem Messer schwer. Zeugen verhinderten dem Sprecher zufolge Schlimmeres und halfen der Frau. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Anhand des Kennzeichens sei der mutmaßliche Täter identifiziert worden, hieß es. Der 42-Jährige sei auf der Flucht. Die Polizei habe umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Todesfall von 17-Jähriger weiter ungeklärt

In diesem Zusammenhang werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit der Tötung der 17 Jahre alten Schülerin gebe. Die junge Frau war am Sonntagabend tot im benachbarten Barenburg gefunden worden.

Nach Angaben der Polizei werden in diesem Fall weiterhin Spuren gesichert und Vernehmungen durchgeführt. Bis Dienstagvormittag seien 15 Hinweise auf einen möglichen Tatzusammenhang eingegangen, die nun geprüft würden. Bislang gab es noch keinen konkreten Hinweis auf einen Täter.