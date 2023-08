Gerhard Schröder Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down SPD-Ortsverein Erneute Beratung über Verzicht auf Ehrung von Schröder Von dpa | 01.08.2023, 12:18 Uhr | Update vor 13 Min.

Ein SPD-Ortsverein in Hannover prüft Ende August erneut, ob er beim umstrittenen Altkanzler Gerhard Schröder auf die eigentlich übliche Ehrung zur 60-jährigen Parteimitgliedschaft verzichtet. Darüber soll am 24. August bei einer Mitgliederversammlung beraten werden, wie Janina Schlüter, Co-Vorsitzende des Ortsvereins Hannover Oststadt-Zoo, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte.