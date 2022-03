Kita FOTO: Sebastian Gollnow Tarifkonflikt Erneut Warnstreik von Kita-Beschäftigten in Niedersachsen Von dpa | 30.03.2022, 02:03 Uhr | Update vor 8 Min.

Mit einem Warnstreik wollen Beschäftigte von kommunalen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen in Hannover am heutigen Mittwoch (9.30 Uhr) für eine bessere Bezahlung kämpfen. Auch in anderen Städten wie Braunschweig, Verden und Stade hat die Gewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsbereich. Die jüngste Runde von Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)in Potsdam war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Bereits am Dienstag hatten Verdi zufolge Hunderte Beschäftigte etwa in Göttingen, Oldenburg, Hameln, Hildesheim, Lüneburg und Bremen vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt.