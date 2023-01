Agentur für Arbeit Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Erneut mehr Arbeitslose in Niedersachsen: Bremen gegen Trend Von dpa | 03.01.2023, 12:20 Uhr

In der kalten Jahreszeit nimmt die Beschäftigung in manchen Berufen ab. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist daher saisontypisch, so zum Start des Winters auch in Niedersachsen. Bremen bildet eine Ausnahme.