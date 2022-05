HANDOUT - Rauch steigt über einem Feuer auf dem Waffentestgelände der Bundeswehr auf. Foto: -/Bundeswehr/WTD91/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits; bestmögliche Qualität FOTO: - Brand Erneut Feuer auf Bundeswehr-Testgelände im Emsland Von dpa | 14.05.2022, 16:16 Uhr

Auf dem Waffentestgelände der Bundeswehr bei Meppen im Emsland ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Wahrscheinlich sei ein nicht ganz gelöschtes Glutnest durch den Wind erneut angefacht worden, sagte ein Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition 91 am Samstagnachmittag. Bereits am Donnerstag war es nach Testschüssen mit einer Panzerhaubitze 2000 auf dem Gelände zu einem Brand gekommen. Dieser wurde nach einigen Stunden weitgehend gelöscht. Feuerwehrleute hätten auch die neuen Flammen am Samstag nach einiger Zeit wieder unter Kontrolle gehabt und den Brand gelöscht, sagte der Bundeswehrsprecher.