Polizeipräsidium FOTO: Roland Weihrauch Niedersachsen Erneut Ermittlungen gegen Ärztin wegen Volksverhetzung Von dpa | 18.02.2022, 15:36 Uhr | Update vor 9 Std.

Die Polizei in Göttingen ermittelt gegen eine Ärztin aus Duderstadt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll die Frau bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Herzberg (Landkreis Göttingen) eine Rede gehalten haben. Dabei habe sie Corona-Impfungen mit dem Holocaust verglichen.