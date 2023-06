Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Erneut Durchsuchungen im „Reichsbürger“-Milieu Von dpa | 21.06.2023, 18:37 Uhr

Nach einer Großrazzia gegen eine „Reichsbürger“-Gruppe im vergangenen Dezember haben Ermittler erneut Wohnungen von Beschuldigten durchsucht. Betroffen waren am Dienstag vier Männer aus Baden-Württemberg und eine Person aus Niedersachsen, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Mittwochabend sagte. „In allen fünf Fällen geht es um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“, erklärte sie. Demnach stand der Einsatz im Zusammenhang mit einer Großrazzia, die sich unter anderem gegen den Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß als mutmaßlichen Rädelsführer gerichtet hatte.