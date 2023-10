Klima Erneuerbare Energie: Kabinett beschließt Entwurf für Ausbau Von dpa | 17.10.2023, 15:17 Uhr | Update vor 8 Min. Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Niedersachsens Landesregierung hat einen Entwurf für einen beschleunigten Ausbau von erneuerbarer Energie beschlossen. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit. Der Entwurf soll im November in den Landtag eingebracht werden.