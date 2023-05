Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Festnahme Ermittlungen wegen Bestechung in Lüchow: Mann in U-Haft Von dpa | 22.05.2023, 16:36 Uhr

Bei den Korruptionsermittlungen in der Kreisverwaltung von Lüchow-Dannenberg ist ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird Bestechung zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft Verden am Montag mit. Der Mann soll als Vermittler fungiert und in mehreren Fällen Antragssteller gegen Geldzahlung an einen Mitarbeiter des Landkreises weitergeleitet haben.