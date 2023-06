Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Osnabrück Ermittlungen nach Leichenfund in der Hase Von dpa | 07.06.2023, 11:09 Uhr

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in der Hase in der Osnabrücker Innenstadt hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Am Mittwochmorgen sei aus einem Büro ein Notruf eingegangen, dass in dem Fluss ein Körper trieb, sagte ein Polizeisprecher. Polizei und Feuerwehr bargen den Toten aus der Hase. Es handele sich um einen 35 Jahre alten Mann.