Hannover Ermittlungen gegen Autofahrer nach Unfall bei Autoshow Von dpa | 22.07.2023, 19:57 Uhr

Nach dem Unfall bei einer Autoshow in Hannover mit fünf Verletzten wird gegen den 57 Jahre alten Fahrer des Wagens ermittelt. Gegen ihn sei ein Verfahren unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Das Auto des Mannes war am Nachmittag auf dem Schützenplatz in eine Besuchergruppe gefahren.