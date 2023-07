Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Ermittlung wegen Raubs mit Todesfolge in Uelzen Von dpa | 20.07.2023, 13:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Tod einer Frau in Folge des gewalttätigen Handtaschenraubes in Uelzen ist die Obduktion abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt wegen eines Anfangsverdachts des Raubes mit Todesfolge. Das Strafgesetzbuch sieht für eine solche Tat mindestens zehn Jahre Freiheitsstrafe oder sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe vor, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.