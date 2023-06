Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Ermittler verhindern Übergabe illegaler Waffen im Norden Von dpa | 28.06.2023, 13:04 Uhr

Ermittlern ist im Norden ein Schlag gegen den illegalen Waffenhandel gelungen. Einsatzkräfte verhinderten bereits am Dienstag im schleswig-holsteinischen Bad Oldesloe die geplante Übergabe von 40 Pistolen von einem Lkw-Fahrer an vier Beschuldigte aus den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Steinburg, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch in Kiel sagte. Tatverdächtig ist auch eine Frau aus Hannover. Ihre Wohnung wurde durchsucht.