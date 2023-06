Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Ermittler suchen wichtigen Zeugen zur Armbrust-Attacke Von dpa | 21.06.2023, 15:57 Uhr

Nach der Armbrust-Attacke auf einen 22-Jährigen am Peiner Bahnhof hat sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Insbesondere werde nach einem Radfahrer mit weißer Kopfbedeckung gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann soll sich zur Tatzeit am Samstag im Bereich des Taxistandes aufgehalten haben. Die Ermittler vermuten, dass der wichtige Zeuge die gesamte Tat außerhalb des Bahnhofsgeländes gesehen haben könnte.