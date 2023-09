Messerattacke Ermittler sprechen Familie von getöteter Mädchen Beileid aus Von dpa | 14.09.2023, 14:59 Uhr | Update vor 11 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Jugendliche und dem Angriff auf eine 30-Jährige im Landkreis Diepholz haben die Ermittler den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Er wolle dem schwer verletzten Opfer und der Familie der Getöteten seine aufrichtige Anteilnahme ausdrücken, sagte Polizeidirektor Thomas Kues am Donnerstag in Twistringen. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger war am Mittwochabend gefasst worden. Er wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.