Fahndung Ermittler durchsuchen Wohnungen nach Hass-Äußerungen im Netz Von dpa | 20.06.2022, 15:44 Uhr

Im Kampf gegen Hass-Äußerungen im Internet haben Ermittler am Montag die Wohnungen von zwei Bremern durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, stehen die 21 und 59 Jahre alten Männer im Verdacht, in Sozialen Medien gezielt Hasspostings verfasst zu haben, nachdem eine Polizistin und ein Polizist während eines Einsatzes in Rheinland Pfalz getötet wurden. Bei den beiden Verdächtigen seien diverse Waffen und Datenträger sichergestellt worden.