Weitere Erkenntnisse würden sich aus der Auswertung der Genprobe ergeben, deren Ergebnisse in sieben bis zehn Tagen erwartet werden, teilte die Regionssprecherin weiter mit. Zuletzt trat am 4. Oktober eine Abschussgenehmigung für Wölfe in der Region Hannover in Kraft. Laut den Auflagen in der Ausnahmegenehmigung muss nach jedem Abschuss zwei Wochen abgewartet werden, ob die Risse von Nutztieren im Revier des betroffenen Rudels aufhören. Dementsprechend ruht die Ausnahmegenehmigung aktuell.