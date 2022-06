ARCHIV - Vor einem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Prozess Erklärung des Angeklagten im Doppelmord-Prozess erwartet Von dpa | 27.06.2022, 03:50 Uhr

Der Prozess gegen einen 64-jährigen Mann wegen zweifachen Mordes und eines versuchten Mordes in Fischerhude wird am Montag (0930) vor dem Landgericht Verden fortgesetzt. Die Verteidiger hatten am ersten Verhandlungstag angekündigt, dass sie für den Angeklagten eine Erklärung abgeben werden. Wie weitreichend diese sein werde und ob der Angeklagte darin das bei der Polizei abgelegte Geständnis wiederholen werde, sei offen, sagte eine Gerichtssprecherin.