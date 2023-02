Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Hannover Erhöhte Polizeipräsenz am Landtag nach Klimaprotest Von dpa | 23.02.2023, 13:22 Uhr

Niedersachsens Landtag hat seine Sicherheitsvorkehrungen nach Klimaprotesten in Hannover ausgeweitet. Für den laufenden Tagungsabschnitt sei die Polizeipräsenz erhöht und das eigene Sicherheitspersonal sensibilisiert worden, sagte ein Sprecher des Landtags am Donnerstag. „Wie lange die Anpassungen greifen werden, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehen.“ Klimaaktivisten hatten am Dienstag die Regionsversammlung in Hannover unterbrochen und dort Wände besprüht.