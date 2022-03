Ausstellung "Die Erfindung der Götter. Steinzeit im Norden" FOTO: Julian Stratenschulte Ausstellung „Erfindung der Götter“: Landesmuseum spürt Vorfahren nach Von dpa | 31.03.2022, 14:35 Uhr | Update vor 19 Min.

Zeitenwende, Migration und der Zusammenstoß von Kulturen: Das Landesmuseum Hannover zeigt nach eigenen Angaben erstmals, wie und warum die Menschen in Nordeuropa sesshaft geworden sind - dank teils noch nie ausgestellter archäologischer Funde. Die Ausstellung „Die Erfindung der Götter. Steinzeit im Norden“ will vom 1. April bis zum 28. August die Annäherung von Jägern und Sammlern und zugezogenen Siedlern und Bauern beschreiben, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig sei Religion entstanden - die Anbetung allmächtiger Wesen habe dafür sorgen sollen, dass die Nahrung auch künftig nicht ausblieb.