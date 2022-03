Bernd Althusmann FOTO: Moritz Frankenberg Wattenmeer Erdgasförderung: Minister kündigt Gespräche an Von dpa | 11.03.2022, 13:21 Uhr | Update vor 16 Min.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat Gespräche mit einem niederländischen Unternehmen wegen der Erdgasförderung nahe des Wattenmeers angekündigt. Das Gespräch mit dem Unternehmen One-Dyas sei in der kommenden Woche geplant, sagte Althusmann am Freitag in Hannover.