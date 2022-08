ARCHIV - Erdgas steht über einer Tankstelle für Erdgasfahrzeuge. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Energie Erdgasfeld an niederländischer Grenze darf vergrößert werden Von dpa | 04.08.2022, 17:47 Uhr

Der Erdgas- und Erdölförderer Neptune Energy darf ein bestehendes Feld an der niederländischen Grenze grundsätzlich erweitern. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) erteilte dem Unternehmen nach Angaben vom Donnerstag die Bewilligung, das Gebiet in der Grafschaft Bentheim und im Kreis Emsland nahe dem kleinen Ort Adorf von bisher 24 auf 63 Quadratkilometer auszudehnen. Dies umfasst aber noch keine konkrete Fördergenehmigung, wie ein Sprecher der Behörde in Hannover erklärte - ähnlich wie bei dem neuen Bohrprojekt vor der Nordseeinsel Borkum.