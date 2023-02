Gerard Krause Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Personalien Epidemiologe Gérard Krause wechselt zur WHO nach Genf Von dpa | 22.02.2023, 14:50 Uhr

Der leitende Epidemiologe des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI), Gérard Krause, wechselt zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach Genf. Der 57-Jährige werde in der Schweiz eine neu eingerichtete Abteilung übernehmen, teilte die Forschungseinrichtung in Niedersachsen am Mittwoch mit. Diese solle den internationalen Austausch und die Ergänzung unterschiedlichster Frühwarn- und Erhebungssysteme für Infektionskrankheiten fördern.