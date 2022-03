Corona und Schule FOTO: Matthias Bein Corona Entwurf: Testpflicht an Schulen und Kitas bis Ende April Von dpa | 29.03.2022, 10:30 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Corona-Testpflicht an Schulen und Kitas bleibt in Niedersachsen voraussichtlich bis Ende April bestehen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Hannover vorlag. Demnach soll die Verordnung am Sonntag in Kraft treten und bis zum 29. April gültig sein.