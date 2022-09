Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz im Kreis Diepholz Entwarnung nach Bombendrohung in Stuhr Von dpa | 29.09.2022, 12:32 Uhr

Nach einer Bombendrohung in zwei Einkaufsmärkten in Stuhr im Landkreis Diepholz hat die Polizei am Donnerstagnachmittag eine Entwarnung gegeben.