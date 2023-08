Jüdischer Weltkongress Entsetzen über Gedenkstätten-Vandalismus Von dpa | 16.08.2023, 05:48 Uhr | Update vor 10 Min. Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten - Fenster zerstört Foto: Stiftung Niedersächsische Geden/Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/dpa up-down up-down

Der Jüdische Weltkongress hat sich entsetzt über die Zerstörung mehrerer Fensterscheiben der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle gezeigt. Diese Attacke sei besonders besorgniserregend, weil sie die jüngste in einer Serie solcher Vandalismusfälle an deutschen Gedenkstätten und Institutionen zur Erinnerung des Holocaust seien, teilte die internationale Organisation am Dienstag in New York mit. Sie rief dazu auf, den Schutz der Stiftung und auch der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu verstärken. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe der Zerstörung noch unklar.