Kriminalität Entscheidung zu Haftbefehl gegen 14-Jährigen am Nachmittag Von dpa | 26.01.2023, 12:33 Uhr

Im Fall des toten 14-jährigen Jungen aus Wunstorf bei Hannover wird die Entscheidung über einen Haftbefehl gegen den gleichaltrigen Verdächtigen für den Nachmittag erwartet. Der Beschuldigte werde dafür einem Jugendrichter beim Amtsgericht Neustadt am Rübenberge vorgeführt, sagte Can Türkay von der Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag. Ebenfalls noch für den Donnerstag wird ein Obduktionsergebnis erwartet. „Noch liegen uns dazu aber keine Erkenntnisse vor“, sagte Türkay.