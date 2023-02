Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Konzernkreise Entscheidung zu Elektro-SUV für VW-Stammwerk steht Von dpa | 16.02.2023, 10:51 Uhr

Der zuletzt wenig ausgelastete Stammsitz von Volkswagen hat konzernintern den Zuschlag für ein zusätzliches E-Modell ab dem Jahr 2026 erhalten. Im Rahmen der im Herbst zunächst verschobenen Investitionsplanung sei jetzt die Entscheidung gefallen, Entwicklung und Bau des vollelektrischen Kompakt-SUV in Wolfsburg anzusiedeln, wie am Donnerstag aus Unternehmenskreisen verlautete. Der Wagen solle in etwa die Größe des heutigen Tiguan haben und auf einer überarbeiteten Version der aktuellen Elektro-Plattform MEB basieren („MEB plus“), hieß es am Rande einer VW-Betriebsversammlung, zu der auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen war.