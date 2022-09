Volkswagen Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Oberlandesgericht Celle Entscheidung im Musterverfahren zur VW-Übernahmeschlacht Von dpa | 30.09.2022, 02:21 Uhr

Im Milliardenstreit über die Folgen der gescheiterten VW-Übernahme durch die Porsche SE im Jahr 2008 will das Oberlandesgericht Celle am Freitag (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Nach dem misslungenen Übernahmeversuch wurde Porsche zu einer Marke im Volkswagen-Konzern. Es gab Kursturbulenzen - was einige Anleger viel Geld kostete, die sich falsch informiert fühlten und klagten.