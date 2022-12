Blaulicht Foto: dpa up-down up-down Tiere Entlaufene Kuh sorgt für großes Durcheinander in Diepholz Von dpa | 14.12.2022, 16:58 Uhr

Eine entlaufene Kuh hat in der Innenstadt von Diepholz für ein großes Chaos gesorgt. Das Tier sei am Mittwochvormittag plötzlich über mehrere Straßen gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Es kam sogar zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Eine Schiebetür an einem Geschäft wurde durch die Kuh beschädigt. Weil sie sich auch in der Nähe der Bahngleise aufhielt, musste der Schienenverkehr in dem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. Nach rund drei Stunden konnte die Kuh mit einem Betäubungsgewehr ruhiggestellt und abtransportiert werden. Wie schwer sie verletzt wurde, war zunächst noch unklar. Ihr Besitzer wurde nach Angaben der Polizei ermittelt.