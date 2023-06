Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Suche Entflohener Straftäter noch auf der Flucht Von dpa | 26.06.2023, 10:35 Uhr

Von dem am Wochenende aus dem Maßregelvollzug in Moringen entflohenen Straftäter fehlt nach wie vor jeder Spur. „Wir suchen noch“, sagte am Montag ein Sprecher der Polizeiinspektion Northeim. Nach dem Mann wird seit Samstag gefahndet.