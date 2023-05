Am Bornhorster See in Oldenburg wurden zwei Tiere misshandelt. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Tiere tot aufgefunden Ente und Vogel in Oldenburg an Zaun festgebunden Von dpa | 22.05.2023, 07:59 Uhr

Eine Ente und einen kleinen Vogel haben Unbekannte mit Kabelbindern und einem Fahrradschloss an einen Weidezaun befestigt. Die alarmierte Polizei fand die Tiere am Großen Bornhorster See in Oldenburg am Sonntag tot vor, wie sie am Montag mitteilte.