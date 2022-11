Abgestorbene Fichten im Harz Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimakatastrophe Engpass beim Saatgut für Aufforstung ist möglich Von dpa | 11.11.2022, 09:32 Uhr

Klimawandel, Dürre, Schädlinge - und ein möglicher Mangel an Saatgut: Der Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Merker, hält einen Engpass beim Saatgut für die Wiederbewaldung für denkbar. „Das kann passieren“, sagte er der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag). „Durch die Dürre sind viele Bäume kaputt gegangen oder weniger vital, also haben wir weniger Saatgut in der Ernte.“ Dies werde die Wiederaufforstung nicht verhindern, sie aber an der einen oder anderen Stelle ausbremsen. Derzeit werde die Kapazität der Forstsaatgut-Beratungsstelle erweitert, um mehr Saatgut einlagern und kühlen zu können.