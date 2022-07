ARCHIV - Silos der Nordzucker AG in der Börde. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Agrar Energieversorgung: Nordzucker treibt Umstellung voran Von dpa | 20.07.2022, 12:40 Uhr

Europas zweitgrößter Zuckerproduzent Nordzucker hat die Bedeutung einer sicheren Energieversorgung für sein Geschäft betont. „Wir haben jetzt eine besondere Situation und große Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine“, sagte Vorstandschef Lars Gorissen am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Braunschweig. Nur unter der Annahme ausreichender Energielieferungen geht der Vorstand von einer positiven Ertragslage auch für das aktuelle Geschäftsjahr aus.