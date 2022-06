Anlagen des Erdgasspeichers Rüdersdorf vom Energieversorger EWE. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul Energie Energieversorger EWE: Speicher werden weiter gefüllt Von dpa | 15.06.2022, 11:20 Uhr | Update vor 22 Min.

Für die Versorgungssicherheit im Winter lässt der Energieversorger EWE nach eigenen Angaben seine Erdgasspeicher in Jemgum, Huntorf und Nüttermoor in Niedersachsen und Rüdersdorf bei Berlin laufend füllen. Derzeit haben diese einen Füllstand von 71 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2021 der EWE-Region Brandenburg/Rügen mit. Sie werden mit Erdgas von EWE und anderen Speicherkunden beliefert.