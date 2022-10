Aldi Nord Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Einzelhandel Energiesparen: Kein einheitliches Vorgehen beim Handel Von dpa | 20.10.2022, 15:09 Uhr

Energiesparen beschäftigt in diesem Winter auch den Einzelhandel, die Unternehmen leiden unter dem enormen Anstieg der Energiekosten. Nach der Entscheidung des Discounters Aldi Nord, die Öffnungszeiten in rund 70 Prozent der Filialen zu verkürzen, gibt es beim Handel in Niedersachsen und Bremen kein einheitliches Vorgehen. „Alle Einzelhandelsbetriebe sondieren natürlich auch gegenwärtig, an welchen Stellen im Betrieb und in den innerbetrieblichen Abläufen Einspareffekte in Sachen Energie erzielbar sind“, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen/Bremen, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die richtigen Stellschrauben dabei seien von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich.