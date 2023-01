Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Energieminister erwartet Tausende neue Windräder Von dpa | 29.01.2023, 13:42 Uhr

Niedersachsens Energieminister Christian Meyer erwartet zur Beschleunigung der Energiewende einen deutlichen Windkraft-Zubau in den nächsten Jahren. „Realistischerweise reden wir über eine Verdopplung der Zahl an Windrädern in Niedersachsen. Damit müssten sich unsere Ziele zur Erzeugung von Ökostrom umsetzen lassen“, sagte der Grünen-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Angepeilt werden 1,5 Gigawatt zusätzliche Leistung pro Jahr. Nach Angaben des Ministers hat Niedersachsen bisher 6400 Windanlagen.