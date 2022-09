Grünen-Fraktion Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verbraucherpreise Energiekrise: Grüne fordern Landesregierung zum Handeln auf Von dpa | 29.09.2022, 19:01 Uhr

Nach der Einigung der Bundesregierung auf eine Gaspreisbremse fordern die Grünen in Niedersachsen die Landesregierung zum Handeln auf. „Spätestens jetzt ist auch die Landesregierung gefordert, ein eigenes Hilfspaket kurzfristig auf den Weg zu bringen. Vor der Wahl, nicht irgendwann danach“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.