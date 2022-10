Steckdose Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Regionalversorger Enercity appelliert: Mehr Energie sparen Von dpa | 12.10.2022, 12:13 Uhr

Der hannoversche Regionalversorger Enercity hat Haushalte und Industrie aufgerufen, in Vorbereitung des Winters mehr Energie einzusparen. Bis zum September seien die Verbräuche relativ hoch gewesen, sagte Vorstandschefin Susanna Zapreva am Mittwoch. „Uns macht es große Sorgen, dass Hannover nicht im Plan liegt.“ Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines gebe es nun zudem ziemliche Gewissheit, dass die nach Europa gelieferten russischen Gasmengen sehr gering oder ganz weg bleiben dürften. Auch deshalb müsse man „noch mehr Energie sparen, damit wir gut durch den Winter kommen“.