Ein Schwimmdock (Floating Dock III) liegt am Südkai. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Schiffbau Emder Werft und Dock GmbH verlegt Schwimmdock Von dpa | 22.04.2022, 02:46 Uhr

Um künftig durchgehend Dockarbeiten an Schiffen leisten zu können, hat die Emder Werft und Dock GmbH am Donnerstag testweise ein Schwimmdock verlegt. Zwei Schlepper brachten es zum Südkai des Emder Hafens, wie Werft-Geschäftsführer Niels Rehbock sagte. Dort soll am Freitag das Lotsenschiff „Hanse“ einfahren, anschließend wird das 177 Meter lange Dock von drei Schleppern zurück zur Werft gebracht. „Es geht darum, den technischen Ablauf zu testen“, sagte Rehbock.