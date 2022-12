Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down Verkehr Eltern und Kind bei Autounfall verletzt Von dpa | 25.12.2022, 09:06 Uhr

Ein elfjähriges Kind und seine Eltern sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der regennassen A2 nahe Braunschweig leicht verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber, der das Kind in ein Krankenhaus brachte, landete laut einem Polizeisprecher auf der Autobahn, die für den Einsatz für rund eine Stunde gesperrt wurde. Das Kind war ansprechbar und konnte sich bewegen, wie der Sprecher sagte. Der Transport per Hubschrauber diente demnach als reine Vorsichtsmaßnahme.