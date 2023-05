Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Kindergärten Eltern fordern Entlastung für Kita-Fachkräfte Von dpa | 15.05.2023, 06:18 Uhr

Die Vertretung der Kita-Eltern in Niedersachsen macht am Montag mit einem Aktionstag auf die Bedeutung der Kinderbetreuung aufmerksam. Ohne Betreuung laufe es auch in anderen Bereichen der Arbeitswelt nicht, teilte die Landeselternvertretung vorab mit. Fehlten zwei Kita-Fachkräfte, fehlten wegen kürzerer Betreuungszeiten auch 25 Eltern in anderen Berufsfeldern. Die Elternvertretung verbindet mit dem Aktionstag auch Forderungen unter anderem nach einer Digitalisierungsoffensive und Entlastungen in der Verwaltung für die bestehenden Fachkräfte. Insgesamt müsse der Beruf der Kita-Fachkraft attraktiver werden.