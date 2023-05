Liebt das Meer - und darum auch Leuchttürme: Der 13-jährige Delmenhorster Elias Behrens freut sich trotz schwerem Start ins Leben auf seine Konfirmation. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Förderschüler aus Delmenhorst Mit 13 Jahren 47 Mal operiert: Elias Behrens feiert Konfirmation, an die kein Arzt glaubte Von Frederik Grabbe | 19.05.2023, 16:14 Uhr

Der junge Delmenhorster Elias Behrens musste in seinem Leben schon oft leiden. In Kürze feiert er Konfirmation. Ein Ereignis, an das bei seiner Geburt kein Arzt geglaubt hätte.