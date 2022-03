Christoph Stäblein FOTO: Paul Zinken Kirche EKD setzt Beauftragten für Flüchtlingsfragen ein Von dpa | 25.03.2022, 21:32 Uhr | Update vor 52 Min.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat den Berliner Bischof Christian Stäblein in das neu eingerichtete Amt des Beauftragten für Flüchtlingsfragen berufen. Das beschloss der Rat am Freitag in seiner Sitzung in Hannover einstimmig, wie es in einer Mitteilung hieß. Damit soll die Bedeutung der Flüchtlingsarbeit innerhalb der EKD hervorgehoben werden. Der in Bad Pyrmont geborene Theologe soll außerdem als Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration berufen werden. In dieser Funktion folgt er auf Manfred Rekowski, der dieses Amt bis 2021 innehatte.